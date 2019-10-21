أخبار ماتفوتكش: إعلان أسماء المرشحين لجوائز الكرة الذهبية اليوم

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

مؤشر الحوكمة: مصر تحقق تحسنا في البنية التحتية وإدارة المال العام

كشف تقرير مؤشر الحوكمة في أفريقيا، أن مصر حققت تحسنا في مجال البنية التحتية وإدارة المال العام.

وأظهر التقرير الذي تم عرضه في جلسة خاصة بمصر ضمن مؤتمر "مؤشر الحوكمة في أفريقيا.. مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مصر تراجعت في مؤشر قوة عمل البنوك بسبب الروتين والبيروقراطية التي تؤثر سلبا على عمل الشركات، كما أنها شهدت تراجعا في مؤشر استدامة الفرص الاقتصادية ومناخ الأعمال وفي مؤشر توليد الدخل والضرائب.

النائب العام عن قضية محمود البنا: اطمئنوا.. لا مجال لتدخل أحد

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانا جديدا حول قضية شهيد الشهامة محمود البنا الذي قتل على يد محمد راجح و3 آخرين، وقال البيان: إن النيابة العامة تناشد جموع المواطنين بالتريث والتعقل واحترام القانون، فإن حضارات الدول لا تقوم إلا على احترام وإعلاء قيم الشرعية الإجرائية، وإن النيابة العامة في مقام مباشرتها إجراءات الدعوى ممثلة ًعن المجتمع، لن يكفيها أداء لأمانتها إلا المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا، وتؤكد أنه لا مجال لأي تدخلات من أي طرف كان، فالجميع أمام القانون سواء، فعليكم بالتحقق من الأخبار قبل نشرها وتداولها، واعلموا يقينا أن المساواة جوهر العدل، وأن العدل أساس الملك".

هل تنتهي التظاهرات في شوارع لبنان بعد مبادرة سعد الحريري؟

انفجرت موجة احتجاجات في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات التي تتم عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتس آب"، وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم، بناء على طلب من رئيس الحكومة.

وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة، أصبحت تطالب الآن بإسقاط الحكم، بمن فيه الرئيس والحكومة، وقال المحلل السياسي اللبناني، علي ملحم، إن توقف الاحتجاجات في الشارع اللبناني أمر يتعلق بالقرارات التي ستصدرها الحكومة برئاسة سعد الحريري غدا، مشيرا إلى أنه لا نية عند الحكومة للاستقالة.

خبير عن العدوان التركي على سوريا: تخطيط أردوغاني لاستعادة الخلافة

قال الدكتور أيمن سمير، خبير متخصص في العلاقات الدولية، إن جرائم تركيا ضد الأكراد لها تاريخ طويل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، وأوضح أن اتفاقية "سيفر" التي عقدت عام 1920 أقرت بإقامة وطن قومي للأكراد، حيث يوجد ما بين 45 و50 كرديا، موزعين ما بين 15 مليونا في تركيا، و2.5 مليون في سوريا، و6 ملايين في العراق، و6 ملايين في إيران، و600 ألف في أرمينيا، و600 ألف في أذريبجان.

وأضاف، أن الرئيس التركي آنذاك مصطفى كمال أتاتورك رفض أن يسمح للأكراد بأن يقيموا وطنهم، وفقا لاتفاقية عام 1920، وأشار إلى أن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، يخطط منذ 2011 للاستيلاء على أراضي من العراق وسوريا، في إطار خطة استعادة أراضي الدولة العثمانية.

الغرفة التجارية: الأسعار تنخفض تدريجيا.. والسلع الاستراتيجية متوفرة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن الأسعار تنخفض تدريجيا، عندما يتم توفير زيادة من المعروض في الأسواق، الأمر الذي من شأنه إحداث اتزان حقيقي بداخل الأسواق، كما هو الآن في مصر خلال الفترة الاخيرة، وأضاف "النجيب" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "ON E"، أن الأسعار تشهد انخفاضا ملحوظا، بسبب اهتمام القيادة السياسية بالسلع الاستراتيجية، وضخها لكميات كبيرة منها في الأسواق ومنها "البطاطس، الطماطم، البصل، الموالح".

"كل ما يشوف النار يهدا".. طفل في دار أيتام وراء حرق عقار أكتوبر 8 مرات

بعد حرق العقار رقم 141 بالحى الخامس بمدينة 6 أكتوبر، 8 مرات فى فترة زمنية متتالية، فى أسبوع، توصلت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مدير الأمن، إلى أن وراء حرق العقار 8 مرات، طفل، عمره 13 سنة "نزيل" بدار رعاية الأطفال التى تقع بالطابق الثاني بالعقار.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، التى جرت بمعرفة اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الطفل بالصف الثاني الإعدادي، ويعاني من حالة نفسية سيئة، ويقوم بإشعال النيران في العقار باستخدام "كبريت"، وعقب إشعاله النيران يشعر براحة نفسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

ضرب أفضى إلى موت.. تهمة عقوبتها "السجن" تواجه موظفة الحذاء بالشرقية

حادثة مساوية شهدها مكتب التأمينات بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، وذلك بعدما تورطت موظفة بالمكتب في قتل مواطن بعد مشاجرة بينهما انتهت باعتدائها عليه بالضرب بالحذاء، ووفاته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتقدم "عصام.م.ا" ابن المجني عليه ببلاغا ضد (وداد.ا) يفيد باتهام، موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان بالتسبب في وفاة والده 65 عاما بعد وقوع مناوشات بينهما، وتطور الأمر لاعتدائها عليه بالحذاء.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر من لمكان الواقعة، وتم التحفظ على الموظفة، وتم إحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيقات.

وتشير التحريات الأولية إلى أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

الطقس غير مستقر من الغد للجمعة.. و"الأرصاد" تعلن أماكن سقوط السيول

توقع الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد مصر حالة من عدم الاستقرار في الطقس بدءًا من اليوم وحتى الجمعة المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض في برنامج "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي.

وأضاف "عطا"، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية، وظهور السحب الكثيفة المتوسطة والمنخفضة على أغلب أنحاء البلاد، محذرا المواطنين من الذهاب أو التوجه إلى السواحل الشمالية الشرقية، والمناطق المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط خلال هذا الأسبوع.

حفلات الموسيقى العربية كاملة العدد.. و7 مقاعد متبقية في حفل "خيرت"

لم تمر سوى ساعات قليلة من فتح باب الحجز لحفلات الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية، المقام في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل، حتى رفعت أغلب الحفلات لافتة "كامل العدد"، بالرغم من ارتفاع أسعار الحفلات بشكل نسبي عن الأسعار المعتادة بالنسبة لحفلات دار الأوبرا المصرية.

ويفتتح الفنان محمد منير أولى حفلات المهرجان، والتي تم بيع كل تذاكرها بالكامل، في فئتي 760 جنيها و1010 جنيهات، وهو نفس الأمر بالنسبة لحفل الختام الذي تحييه الفنانة أصالة، حيث بيعت التذاكر بالكامل التي جاءت في 4 فئات بدأت بـ 510 جنيهات، ثم 760 جنيها، والثالثة بـ 1010 جنيها، والرابعة تصل إلى 1310 جنيهات، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز.

اليوم.. إعلان أسماء المرشحين لجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" 2019

ذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن اليوم الإثنين، سيشهد إعلان أسماء المرشحين لجوائز الكرة الذهبية "بالون دور" 2019، في نسختها الرابعة، بعد انفصالها عن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عام.

وأوضحت المجلة الفرنسية، أنها ستعلن 70 مرشحا للجوائز، من بينها جائزة الكرة الذهبية للرجال ومثلها للسيدات، بالإضافة لجائزة أفضل لاعب صاعد تحت 21 عاما، وأفضل حارس مرمى تحت مسمى (ياشين)، وهو الحارس الأسطوري لمنتخب روسيا ليف ياشين، الذي حاز على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم عام 1963، مؤكدة أن الحارس، الذي غادر عالمنا 30 مارس من عام 1990، سيعيد حراس المرمى المتألقين للواجهة مرة أخرى.

في غياب صلاح.. التعادل يحسم قمة ليفربول ومانشستر يونايتد

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 المواجهة التي جمعت فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، أمس الأحد، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".