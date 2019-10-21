يقول خالد الحسيني، المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، إن من المنتظر انطلاق استثمارات سعودية قريبا بعد زيارة وفد المستثمرين للمدينة، وانبهارهم بها، كما ستشهد المدينة الطبية في العاصمة استثمارات أمريكية، والتى ستنقسم لشق تعليمي وعلاجى.

وأضاف الحسيني، أنه قام مستثمرون سعوديون بزيارة العاصمة الإدارية خلال الفترة الماضية، وفي انتظار العروض الخاصة بهم، كما تم الاتفاق مع شركة أمريكية ستقوم بالاستثمار فى المدينة الطبية العالمية، بتكلفة 2 مليار دولار.

وأوضح الحسيني أن المدينة الطبية تقع بين الحى السادس والمحور الإقليمي، في العاصمة الإدارية الجديدة، وستنقسم لشقين، شق علاجى وبه عدة مستشفيات ومعاهدة طبية على أعلى مستوى، وشق تعليمي، مثل كليات الطب وغيرها، قائلا: "حصلنا بالفعل على موافقة وزارة الصحة ويتم حاليا التنسيق مع وزارة التعليم العالي للحصول على الموافقات".