قال خالد الحسيني المتحدث الرسمي للعاصمة الإدارية، لـ"الوطن"، إن العاصمة تعد أول مدينة ذكية فى مصر، وتدشين مشروعات البنية التحتية يقام لأول مرة داخل شبكة ضخمة من الأنفاق، بتكلفة مرتفعة، وتعد العاصمة الإدارية أول مدينة تدار وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية، ويتلافى تصميمها جميع الأخطاء السابقة والتى عانت منها مصر، كما أن التكلفة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية تجاوزت 100 مليار جنيه، على مساحة 40 ألف فدان، وهى المرحلة الأولى من العاصمة، بينما تبلغ المساحة بالإجمال 170 ألف فدان.

وأضاف الحسيني، أنه جرى توقيع عقد شراكة مع شركة "هانيويل" العالمية، لإدارة مشروعات البنية التحتية الذكية بالعاصمة، حيث تلتزم بموجب الاتفاقية، بوضع معايير السلامة والأمن، إضافة لإدارة مشروعات البنية التحتية على أعلى مستوى من الكفاءة، وبأحدث الآليات التكنولوجية، وستتولى إنشاء بنية تحتية فائقة التطور، تراعي معايير السلامة العامة والأمن بالشوارع، كما سيتم نشر أنظمة الأمن والمراقبة والتي تزيد عن 8 آلاف كاميرا، فى جميع أنحاء المدينة، كجزء من المرحلة الأولى من أعمال التطوير، لدمج أنظمة الأمن حول العاصمة في نقطة تحكم واحدة، تُعرف باسم مركز القيادة والتحكم المتكامل.