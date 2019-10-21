العاصمة الإدارية: لا طرح جديد للأراضي قبل نقل الموظفين للحي الحكومي

قال خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لا يوجد طرح جديد لأراضٍ في العاصمة، وذلك حتى موعد نقل الموظفين وبدء العمل فى الحي الحكومي.

وأوضح الحسيني أن شركة العاصمة أجرت 3 أطروحات، حيث تم بيع 70% من الأراضي المتاحة خلال المرحلة الأولى من العاصمة، وبدأ طرح الأراضي السكنية بـ2000 جنيه للمتر تقريبا، بينما بلغ آخر طرح 4500 جنيه للمتر، أى ضعف المبلغ خلال مدة قصيرة، ومن المتوقع أن تزيد سعر الأرض بشكل مغاير تماما بعد بدء العمل الرئاسي والحكومي من العاصمة، وبالتالي لن يكون هناك طرح جديد خلال تلك الفترة.

ومن المقرر وفقا لما أعلنته الحكومة، أن يبدأ نقل الموظفين وبدء العمل فى الحي الحكومي سيتم من يونيو 2020 المقبل، كما يتم تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين فى بدر.