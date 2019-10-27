تنظم نوادي روتاري مصر، برعاية نادي روتاري الغردقة كوزموبوليتان ونادي روتاري الجونة اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة شلل الأطفال والتوعية بأهمية الوقاية من هذا المرض. وذلك تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية 2451 مصر.

ويساهم الروتاري الدولي ومؤسسة بيل جيتس مناصفة بمبلغ اتنين مليار وأربعمائة مليون دولار سنويا لشراء أمصال وتوزيعها على دول العالم المنتشر بها هذا المرض حتى قارب المرض على الانتهاء بنسبة تتعدى 90%.

وسيكون الاحتفال بمشاركة أكثر من مائتي وخمسون عضو روتاري من جميع أنحاء الجمهورية ببدأ مسيرة بالسيارات والموتوسيكلات والأتوبيسات السياحية من فندق لونج بيتش جنوب الغردقة وحتى المركز التجاري سيتي سنتر بشمال الغردقة بالتزامن مع انطلاق ماراثون للجري في نفس الوقت من نادي الغردقة الرياضي وصولا إلى سيتي سنتر لبدء فعاليات الاحتفالية.

وتضم الاحتفالية أعضاء من منظمات المجتمع المدني والكثير من مواطني الغردقة مع ندوة توعية مقدمة من الدكتور إبراهيم الكرداني للتوعية بأهمية الوقايه من مرض شلل الأطفال.