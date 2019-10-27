قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم، إن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه برلين في وقت لاحق من هذا العام سيسعى إلى إيجاد سبل لإنهاء التدخل الخارجي في البلد المضطرب، مضيفا للصحفيين خلال زيارة قصيرة لليبيا، إن التدخل الأجنبي مشكلة أساسية في الأزمة الليبية وأن إيقافها أحد أهداف برلين.

وتحدث الوزير إلى جانب نظيره الليبي، محمد طاهر سيالة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في بلدة زوارة، على بعد 100 من غرب طرابلس.

والتقى الثلاثة في وقت سابق فايز السراج، رئيس حكومة "الوفاق الوطني" مقرها طرابلس.

وقال ماس إنهم اطلعوا "السراج" على المؤتمر الذي يتم إعداده في برلين في إطار خطة عمل للأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه "عملية جادة تشمل الدول المؤثرة"، ولم يتم بعد تحديد موعد المؤتمر، ولكن من المرجح انعقاده في نوفمبر أو مطلع ديسمبر، بحسب سيالة.

ويأمل مبعوث الأمم المتحدة بإنهاء الخلاف الدولي حول ليبيا خلال مؤتمر برلين قبل عقد مؤتمر محلي للأطراف الليبية، بحسب خطة عمل طرحها هذا الصيف تدعو كذلك إلى وقف لإطلاق النار.

وقال ماس إن ألمانيا تدعم خطة سلامة التي وصفها بأنها ضرورية لإعادة تفعيل العملية السياسية في ليبيا من أجل تحقيق سلام دائم.

جدير بالذكر، أن ليبيا تشهد صراعا وفوضى منذ سقوط الزعيم السابق معمر القذافي في عام 2011.