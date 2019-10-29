استقبل وزير الاتصالات، السفيرة جريس كو مساعد الرئيس الأمريكي للتكنولوجيا والاتصالات وسياسات الأمن السيبراني في المجلس الاقتصادي الوطني وممثل الإدارة الأمريكية في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية والوفد المرافق لها.

حضر اللقاء من الجانب المصري المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، المهندس حسام الجمل مساعد الوزير للشبكات وبنية الاتصالات وجلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي.

ومن الجانب الأمريكي، شارك باللقاء، أجيت باي رئيس مفوضية الاتصالات الفيدرالية Federal Communications Commission FCC، كما شارك دوجلاس كينكوف نائب رئيس الإدارة الأمريكية للاتصالات والمعلومات NTIA.

تناول اللقاء تقديم الجانب الأمريكي التهنئة لمصر على استضافة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والثناء على المساعي المصرية في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال الشركات الفاعلة في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان أهم محاور المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية ورغبة كافة الأطراف المشاركة في تطوير الخدمات عبر بنية تحتية متطورة وتكنولوجيات تخدم الشعوب وتساعد على التنمية الاقتصادية.

وقد أشار وزير الاتصالات إلى أن الحكومة المصرية تعمل في إطار برنامج متكامل للتحول الرقمي يشمل التعاون والتكاتف مع كافة الوزارات المعنية.

تباحث الجانبان حول أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإمكانية التعاون المشترك في هذا المجال المهم، خاصة في ضوء تطوير مركز بحوث لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير، على توافر الكوادر الشابة المتميزة التي تستطيع أن تكون نواه لتعاون شامل في هذا المجال والذي سيخدم قطاعات مثل الصحة، الزراعة، والنقل.

وأوضح جهود الوزارة في تنمية الكوادر والتمكين التكنولوجي مع ضمان الوصول لكافة فئات المجتمع وخاصة السيدات وذوي القدرات الخاصة.

كما رحب الوزير، بالشركات الأمريكية الراغبة في زيادة استثماراتها في مصر وأفريقيا منوها عن العلاقة المتينة التي تربط مصر بالدول الأفريقية، خاصة في ضوء الغطاء التشريعي الذي يسهل عمل الشركات الأمريكية في مصر ومن خلالها للاستثمار في أفريقيا.

وأوضح أن هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات هي الجهة المنوطة بتطوير الشراكات وتوصيل الصناعة بالكوادر المتميزة وتعمل على إيجاد فرص للشراكة بين الشركات المصرية الأمريكية.

وناقش الجانبان، أيضا سبل التعاون الأكاديمي من خلال إقامة الشراكات ونماذج للتوأمة مع عدد من الجامعات الأمريكية في موضوعات ذات صلة بعلوم البيانات وأمن المعلومات، التصميم الإلكتروني، وغيرها وأشار الوزير إلى أن مصر بصدد إنشاء جامعة في مجال التكنولوجيات الحديثة لخدمة الصناعة وأن مصر لديها خبرات عديدة في مجال تدريب الكوادر على التكنولوجيات الرقمية وقد رحب الطرفان بمتابعة أطر التعاون المقترحة وتفعيلها من خلال نقاط الاتصال فيما بين الجانبين.