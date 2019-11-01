لقى طفل عمره 6 سنوات مصرعه غرقا جرفه التيار أثناء الاستحمام في مياه ترعة قرية دهتوره بمركز زفتى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى زفتى العام .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من أهالي قرية دهتورة بمصرع " كريم ال " البالغ من العمر 6 سنوات، إثر غرقة اليوم أثناء استحمامه بأحد الترع الرئيسية في القرية. وتم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.