منذ أن ولد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وهو لم يهنأ بحياة أسرية كاملة، فبعد مولده عام 1984 سنوات قليلة انفصل والده الفنان الراحل أحمد زكي عن والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد قبل نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، فتربى هيثم مع والدته إلى أن تزوجت هالة عام 1990 من رجل اليساحة عز الدين بركات فيعيش هيثم ما بين والدته وجدته والدة هالة فؤاد.

ولكن يلعب القدر دوره وتتوفي والدته في عام 1993 فتتولى جدته تربيته بشكل دائم قبل أن يبلغ التاسعة من عمره، واستمرت جدته فى تربيته إلى أن رحلت عن دنيانا عن عام 1996.

تولى الفنان أحمد زكي مسؤولية تربية هيثم بعد وفاة جدته وانتقلا سويا للعيش فى منزله بالمهندسين، ولكن لم يكن القدر رحيما بهيثم فيرحل والده الفنان أحمد زكي قبل أن يكمل الفنان الشاب عامه الحادي والعشرين.

يظل هيثم يتيما ولا يمتلك في أسرته سوى شقيقه رامي الذى يعد شقيقه من والدته التى أنجبته من زوجها الثاني، كما أن القدر حرمه من تكوين أسرة، فبعد أقل من عام واحد من خطوبته على الآنسة إنجي سلامة خبيرة الطاقة الجسدية، يرحل عن دنيانا بهبوط حاد فى الدورة الدموية.

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهام" في رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.