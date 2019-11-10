شددت وزارة الأوقاف، في منشور لها على أن استمرار عمل عدادات الكهرباء التي تعمل بالشحن المسبق هو مسؤولية الأئمة والعاملين بكل مسجد، وأكدت الوزارة أنها في منشور وزعته على كل المديريات والمساجد أنها من تقوم بشحن كروت عدادات مسبوقة الدفع وأن الأئمة والعاملين بالمسجد مسؤولون عن انقطاع التيار الكهربائي فى حالة أهمالهم الشحن قبل انتهاء القيمه، وأن هذا الخطأ يستوجب المحاسبه المشددة في الشؤون القانونية وعلى المفتشين مراجعة العدادت ومدي اهمالها والمحاسبة على ذلك، وأوضحت أنه ليس هناك حدود قصوي للإستهلاك وأن حاجة كل مسجد من الشحن والكهرباء يقدرها العاملين به.

وقالت مصادر من الوزارة، لـ"الوطن"، إن الوزارة عممت تجربة العدادات مسبقة الدفع بهدف ترشيد الاستهلاك وإنهاء مشكلة التقديرات الجزافيه التي كانت تجريها إدارات الكهرباء لعدادات المساجد في الفترة السابقة وقد وفرت هذه العدادات الملايين على الوزارة.

وأوضح، أن العاملين بالمسجد يحصلون على خطاب معتمد من الإدارة التابع لها المسجد ويذهبون به إلى إدارة الكهرباء في ذات المنطقة ويقومون بالشحن مع قرب انتهاء القيمه، وأخذ إيصال قيمة الشحن وإعطاءه لادارة الأوقاف التابع لها لدي المسجد.

وتابع أن الوزارة تشدد أيضا على منع جمع أي تبرعات بالمساجد تحت أي مسمي او وضع صناديق جمع تبرعات ثابته او متحركه حيث تقع المسؤليه والمخالفه القانونيه على العاملين بالمساجد والا يتواجد بالمساجد الا الصناديق المصرح بها من وزارة الاوقاف وفى مساجد النذور التابعه لها.