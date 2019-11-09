نفت وزارة الأوقاف، ما تردد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من منشورات تفيد بأن الوزارة تطالب كل من يرتاد المساجد أن يدفع ثمن صلاته، لسداد فواتير الكهرباء والماء الخاصة بالمساجد، وأنه ابتداء من الجمعة القادمة سيتعين على كل مواطن دفع ثلاثة جنيهات أجرة للخطيب عن خطبة الجمعة.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني لـ"الوطن"، إن الوزارة تتحمل جميع الرسوم المتعلقة بالمساجد، ولا صحة على الإطلاق حول إلزام الأهالي بأمور المساجد.

وأكد أن رواتب الأئمة يتم دفعها من الموارد الذاتية للوزارة، وهو ما أعلنه وزير الأوقاف خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، وأي زيادات فيها تكون من الموارد الذاتية ولا علاقة للمصلين بها.

وشدد طايع، على ضرورة تجنب الشائعات وتحري الدقة في الأخبار التي يتم تداولها خاصة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من صفحات وحسابات غير رسمية.