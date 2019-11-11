أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتحسن الاقتصاد المصري وانخفاض نسبة التضخم مع زيادة نسبة النمو، الأمر الذي يؤثر بالإيجاب على أسعار السلع حيث تّنخفض أسعارها أمام المواطنين، وقال إن انخفاض معدل الأسعار سببه خطة الدولة لزيادة الإنتاج، وفتح الأسواق الجديدة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر": "منذ فترة لم أسمع مصطلح انخفاض الأسعار، أنا مبقولش كل حاجة حلوة، بس الدنيا بتتحسن ولأول مرة منذ فترة طويلة يحدث تحرك في الأسعار بالانخفاض".

وعرض الإعلامي تقريرًا عن أسعار الخضراوات في الأسواق المصرية وكذلك أسعار الفاكهة، ووجد أن هناك انخفاضا ملحوظا في الأسعار، معلقًا: "الخضار شكله حلو ونضيف، مش مضروب، والطماطم مش مفعصة عايز الناس تاكل وتنبسط، وتشعر أن في حد بيطبطب عليها، مش كل حاجة تكون وحشة".

وأشار إلى أن ما يهمه أن من يخرج لأجل التسوق يشعر بتحسن الأسعار، حيث أن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري.