علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تقبيلها يد معجب سويسري، أمس الخميس، خلال إحيائها حفل في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت شيرين خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، إن المعجب كان يراسل الماكييرة الخاصة بها: "مفيش حفلة مش بيحضرها وبيجيب لي أحلى وأنواع الشوكولاتة، ومدقتش الشكولاتة على أصولها إلا لما جابها لي".

وأضافت: "بيعاملني على إني طفلة، وبضعف قدامه، وقدام الحب من النوع ده، طلعته على المسرح عشان الناس تعرفه وتساعده، لأنه راجل كبير".

وفي سياق متصل بموسم الرياض، قالت شيرين، إن العاصمة السعودية تغيرت كثيرًا: "الناس الكبار في السعودية الانفتاح حاجة جديدة، وهم يستاهلوا ده، فرحة الحفلة عندهم كأنها العيد".