لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها من شرفة الطابق الثالث بمنزلها بدائرة مركز أخميم بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغا لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول الطفلة "هاجر.أ.ب" 6 سنوات وتقيم شارع العقيد دائرة المركز "جثة هامدة"، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص وسؤال والدها "السعودي.ب.ق" 29 عاما نجار مسلح - ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو المذكورة بالمنزل سقطت من شرفة الطابق الثالث مما نتج عنه وفاتها ونفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.