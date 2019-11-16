أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة سامي عبدالعزيز، محاولة تهريب عدد من الأجهزة الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن بالمخالفة لقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

وكشفت مصادر جمركية بالمطار، أنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الإماراتية رقم 925 القادمة من دبي، اشتبه صبحي ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء، في راكب مصري قادم من الإمارات نظرًا لقصر الفترة بين سفره وعودته.

وبسؤال الراكب، عما إذا كان يحمل معه أشياء يستحق عليها سداد ضرائب ورسوم جمركية أفاد بوجود جهاز للكشف عن المياه الجوفية، وأنه جرى إثباته عند السفر، وبالعرض على زكريا حسب الله نائب مدير الادارة، قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعته الشخصية، ضمت كل من، محمود أحمد عبداالمطلب مأمور الجمرك، وصبحي ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء، فتلاحظ ثقل الجهاز، وبفكه تبين وجود 4 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن محفوظة داخل أكياس ومحكمة الغلق لإخفائها أسفل الجهاز.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى الركاب بجمارك مطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.