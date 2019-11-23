قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يتم التحرك في مصر من أجل حوكمة الإجراءات وميكنتها في كل الأنشطة المختلفة "دة تحدي نتحرك فيه بقوة شديدة جدا من 3 سنين".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة المستديرة، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى أفريقيا 2019: "تعاملنا مع ملف الجمارك وخلال سنة على الأكثر ستتحرك الحكومة من مكانها الحالي للمكان الجديد بالعاصمة الإدارية، اللي هيعمل نقلة في قدرات مصر وفي أدائها، ودة مش مجرد نقل، هو نقل بتكنولوجيا متقدمة وميكنة عالية جدا، من أجل تحسين الأداء وتحييد العامل البشري وتغييره".

وانطلقت أمس، من العاصمة الإدارية الجديدة فعاليات مؤتمر "أفريقيا 2019"، تحت عنوان "استثمر في أفريقيا"، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.