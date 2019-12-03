عثر 6 سائقين ومسعفين بمرفق إسعاف بني سويف، اليوم الثلاثاء، على مبلغ 42 ألف و517 جنيها، في حادثين متفرقين أولهما بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، وأخرى بطريق "الزعفرانة – بني سويف".

تلقى الدكتور إسلام عساف، مدير هيئة الإسعاف المصرية، فرع بني سويف، بلاغًا من ممدوح سيد، مشرف غرف العمليات بمرفق الإسعاف، يفيد بتلقيهم بلاغًا يفيد بوقوع حادثين أولهما تصادم بين سيارتين نقل بين نفق بياض العرب وأبو صالح اتجاه قبلي، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بسيارتين إلى محل الواقعة بقيادة صابر زباق، مشرف قطاع وسط بني سويف.

وتبين أن الحادث الأول أسفر عن إصابة ربيع عبدالجليل السيد، 48 عاما، ومقيم بمركز مطاي بمحافظة المنيا، مصابا بجرح قطعي بالرأس 3 سم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعثر السائقان أشرف محمد، وسعيد محمد، والمسعفان محمد حسين، وناصر سيف بجوار جثة لشخص يدعى خالد مصطفى علي، 39 عاما، مقيم سمالوط بمحافظة المنيا، على مبلغ 25 ألف جنيه وتليفون محمول، وسلموها بمحضر أمانات بمستشفى بني سويف الجامعي.

وفي الحادث الثاني عثر السائق سامح قرني سيد، والمسعف محمد سيد طلب، بجوار سائق يدعى كرم صلاح خليل، في حادث تصادم سيارتين بطريق "الزعفرانة – بني سويف" على مبلغ 17 ألف و517 جنيها، وبعض الشيكات البنكية تقدر بـ 20 ألف جنيه، وتليفون محمول، وأدوية وأمصال تقدر بـ 57 ألف جنيه وبعض الفواتير والمتعلقات الشخصية وعقب نقل المتوفى إلى مشرحة بني سويف الجامعي توجه المسعف والسائق إلى قسم شرطة بني سويف الجديدة، وحررا محضر رقم 22456 جنح 2019، وسلموا المبلغ المالي والأدوية والأمصال والمتعلقات الشخصية إلى قسم الشرطة.