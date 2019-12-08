الشوباشي عن منتقبة قصر ثقافة كفر الدوار: يجب منعه نهائيا

علقت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، على أزمة منتقبة قصر ثقافة كفر الدوار، بأن الشريعة الإسلامية هي التي استحدثت عدم التعسف في استعمال الحق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أن ذلك بمعنى أنك تمارس حقك لكن إذا اعتديت على حق الآخر يصبح ليس من حقك الاستمرار في ممارسة ما تفعل".

وتابعت: "أنا ليا الحق في إني أعرف مين اللي جنبي، إشمعنى هي قاعدة وشيفانا كلنا وإحنا قاعدين ومش شايفينها هي مين"، متسائلة: "أليس أولى أن يغطى الوجه في الحرم المكي".

واستطردت: "النقاب ليس له أي مبرر، وأرى أنه يجب أن يمنع نهائيا، ولو عايزهة تلبس النقاب يبقى تقعد في بيتها، لأننا منعرفش مين الشخص دا وأبسط حقوقي إني أبقى ماشية وعارفة مين اللي جنبي".

وأوضحت "الشوباشي"، أن ارتداء النقاب إهانة لكل الرجال العرب والمسلمين، لأنه يعطي خلفية بأنهم غير متحكمين بأنفسهم، "بنطلع برا ونشوف الستات ماشيين بشورت وكل واحد في حاله، وفيه نصف أعلى في الإنسان غير النصف السفلي الناس بتفكر بيه".

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا عن إعفاء مديرة قصر ثقافة كفر الدوار من منصبها بسبب ارتدائها النقاب، وتعيين آخر لذات المنصب، وهي شائعة انتشرت على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل الكثيرون معها تعاطفا لمشكلتها وقضيتها.