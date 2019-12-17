محمود محيي الدين: دخول الدولة في مشروعات كثيرة لا يقوض دور القطاع الخاص

قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن أهم المعوقات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية كانت ارتفاع اسعار الفائدة وهي الآن تنخفض، إضافة إلى بعض المعوقات الإدارية الأخرى، بخاصة إذا كنا نتحدث عن دولة جادة في التحول الرقمي، في حين أن مركزها عالميا مازال في فلك المرتبة الـ 90.

وأضاف "محيي الدين"، خلال حواره في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "الحدث": "المنطقة العربية كلها يبلغ حجم براءات الاختراع فيها أقل من 800 ألف براءة، ويجب الاهتمام بمهارات المواطنين والاهتمام بهم وتوفير الإطار المؤسسي الشامل لتحقيق المزيد من البراءات"، موضحًا في الوقت ذاته أن دور الدولة في الاقتصاد بوجه عام وفقا للنموذج الكلاسيكي أن تكون حامية وميسرة للبنية الرئيسية وهو دور لا يستطيع أن يقوم به القطاع الخاص.

وتابع: " في الأحوال الاستثمارية ممكن أن تدخل الدولة في عدة قطاعات لفترة معينة ثم تتخارج منها نهائيا، أو تتشارك فيها، لكن في الحالة المصرية أرض الله واسعة، فيه 27 محافظة، إذا كانت الدولة تدخل في الاستثمارات الآن لا يمكنني أن اقول إن الدولة هي المسؤولة عن تراجع معدلات الاستثمار الأجنبي فقط كعامل رئيسي، لكن لو فتحنا شرايين الاقتصاد المصري سنجد آفاقا كثيرة في المحافظات المختلفة، ولا أرى أن دخول الدولة في مشروعات كثيرة يقوض دور القطاع الخاص".