عرض الإعلامي عمرو أديب، تقريرا عن مشروعات الكباري الجديدة بمصر الجديدة، وذلك خلال برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، حيث يتم افتتاح 5 كباري جديدة في مصر الجديدة، "4 يعملون بالفعل والخامس قرب من الانتهاء" وذلك من أجل حل أزمة الازدحام المروري في المنطقة.

"ليس لفك الاختناقات المرورية فقط".. استشاري كباري مصر الجديدة يكشف أهميتها

وقال الدكتور فتحي سعد، أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشاري المشروع، خلال التقرير، إن تلك الكباري ليست فقط لفك الاختناقات المرورية، ولكن لتجهيز مصر الجديدة وتوسيع شوارع مثل عمر بن الخطاب، والتخطيط للحركة المرورية داخل مصر الجديدة.

وأضاف "سعد"، أن هناك كوبري بجوار نادي الجلاء، وكوبري بجوار مستشفى مصر للطيران بجانب ألماظة، وكوبري عند الـ 7 عمارات، وآخر عند ميدان سفير، وخامس عند المحكمة، موضحًا أن طول الكوبري يتراوح ما بين 250 لـ 500 متر، بجانب توسيعات في الشوارع من أجل تسهيل الحركة المرورية.

وتابع: "في يوم 24 أغسطس الماضي، كان بداية إننا نبص على طبيعة الأرض اللي ممكن نعمل عليها الكباري، النهاردة أهو في شهر 12 الكباري تم إنجازها بشكل كبير بل وفيه سيارات تسير عليها الآن بشكل دائم".

استشاري بمشروع كباري مصر الجديدة يوضح عوامل الآمان الخاصة بالمشروع

فيما قال الدكتور أحمد حسني، استشاري الأساسات لمشروعات الكباري بمصر الجديدة، إن كل معاملات الأمان الخاصة بالإنشاءات في مشروع كباري مصر الجديدة تم مراجعتها من كافة الجهات، مع عدم التأثير على المرافق أو قطعها، بل العكس فقد تم تطوير المرافق.

وأضاف "حسني"، خلال التقرير: "مفيش تقطيع أشجار، فيه نقل الأشجار إلى أماكن وإعادة توزيعها في مصر الجديدة، راعينا المنطقة الخضراء اللي في مصر الجديدة راعينا أثناء بناء الكباري الحفاظ على المناطق الخضراء في تلك المنطقة".

وتابع: "الكباري والتطوير اللي موجود ده لابد أن يكون له قيمة مضافة للمنطقة، بحيث يتوافق من ناحية الشكل ويتوافق مع المنطقة المحيطة، وفي نفس الوقت يتفق مع الطابع المعماري لمصر الجديدة".

"الحكاية" يستعرض آراء المواطنين حول مشروع كباري "مصر الجديدة"

فيما استعرض التقرير آراء المواطنين عن كباري مصر الجديدة، حيث قال أحد المواطنين: "عملت سيولة جامدة جدًا، رجعت مصر الجديدة لنظافتها مرة أخرى، بصراحة اللي الدولة بتعمله شغل جامد جدا".

وقال مواطن آخر: "عمري ما شوفت في حياتي كلها في العالم كله مشروعات يتم إنجازها في الوقت البسيط ده، هي فعلا بقت مصر الجديدة فقط، هي اتعملت عشان تفك الزحمة وبصراحة فكت الزحمة وعملت شكل رائع".

فيما أضاف مواطن ثالث: "الكوبري اللي عند ميدان سفير قلل الضغط اللي كان عند الميدان، وقلل الزحمة جدا، إنجاز كبير أوي".

أديب عن كباري مصر الجديدة: "الإدارة دي تاخد الدرجة النهائية في الطرق"

فيما علق الإعلامي عمرو أديب، ضاحكًا: "انتوا غلبتونا معاكم، لما الكباري تاخد سنين يقولك هي بطيئة ليه، احنا بمشي بسرعة النملة والكوبري بقاله كام سنة، ولما تخلص بسرعة يقولك هي الكباري دي نص لبة ولا إيه، الكباري دي هتقع بينا ولا إيه، يا جدعان الإدارة دي تاخد الدرجة النهائية في الطرق، ممكن نختلف معاها في حاجات".

وتابع: "السيسي خلال شهر واحد زار الكباري دي أكتر من مرتين، كل يوم وهو رايح وجاي من الاتحادية وشايف الشغل ده، بس أحيانا ياخد عربية وينزل ويشوف بنفسه ويقولهم إيه الأخبار الكوبري عامل إيه وصلنا لحد فين".

وواصل: "معقول الكباري دي طلعت بسرعة أوي كده، اللي بيجرى ده يثبت حالة أننا ضيعنا وقت كتير جدا، قعدنا نبني كوبري أكتوبر في 30 سنة، ولسة فيه مطالع ومنازل مخلصتش لحد دلوقتي".