أحمد موسى يناشد رئيس البرلمان بالتحرك تجاه "نائبة الخرطوش"

استنكر الإعلامي أحمد موسى، واقعة إطلاق نائبة من محافظة الشرقية نوسيلة إسماعيل، نار من بندقية خرطوش من شرفة منزلها، أثناء خطوبه ابنتها، مناشدا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بضرورة التحرك تجاهها، متسائلًا: "هل يحق لنواب البرلمان إطلاق النيران في أي مكان، لو أنا عضو مجلس نواب وعندي حصانة، وامتلك سلاحا، حتى وإن كان مرخص، هل يحق لي أن أطلق نار في أي مكان".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في أكثر من مرة، أن القانون يطبق على الجميع، ولا يوجد أحد فوق القانون في مصر، متسائلًا: "هل يحق للنائب عشان عنده حصانة أن يطلق النيران في أي مكان، هل في هذا الوطن في ناس على رأسهم ريشة، وهل هم فوق القانون".

وأشار الإعلامي، إلى أنه يجب على الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، التحرك تجاه النائبة مطلقة النيران من السلاح، حتى وإن كان مرخصا، وكذلك على النيابة العامة التحرك من خلال بلاغ يقدم ضد السيدة النائبة، ونعرض ذلك حتى لا نترك المجال لكل من يمتلك رخصة سلاح، بإطلاق النيران في أي وقت.