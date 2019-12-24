شهد مطار القاهرة الدولي، وفاة راكب أمريكي الجنسية فور هبوط الطائرة القادمة من باريس، إثر تعرضه لأزمة صحية، ونقل الجثمان لأحد المستشفيات القريبة من المطار وجرى إبلاغ أسرته.

تلقى برج المراقبة في المطار إشارة من قائد الطائرة القادمة من باريس، بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة ومشتبه في وفاته، والراكب أمريكي من أصل مصري (65 عاما) كان يعاني من عدة أمراض خطيرة، وقادم من أمريكا ترانزيت باريس.

وأمر الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحي، بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط، تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، وبالكشف علي الراكب تبيّن أنّه فارق الحياة قبل هبوط الطائرة، ونقل جثمان الراكب لأحد المستشفيات القريبة من المطار وجرى إبلاغ أسرته.