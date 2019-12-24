عزل راكب مصري قادم من الخرطوم للاشتباه في اصابته بالملاريا

عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، راكبا مصريا فور وصوله من الخرطوم، للاشتباه في إصابته بالملاريا، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة "بدر" القادمة من الخرطوم.

وفوجئ أطباء الحجر الصحي بسوء الحالة الصحية للراكب المصري (46 عاما)، وتولى طبيبا الكشف الطبي عليه، وأكد أنّه يعاني من أعراض الملاريا ويجب إجراء الفحوصات الطبية .

وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الراكب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوه من العدوي، ونقل تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بسيارة إسعاف المطار.