بقرارٍ حكومي وتوجيهات من القيادة السياسية، اتجهت الدولة إلى التحول الذكي في الخدمات التي تقدمها للمواطنين، في إطار توفير حياة كريمة لهم، ومواكبة التطورات التي حققتها الثورة الرقمية في العالم، ففي ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، دشَّنت الدولة خلال عام 2019 عددًا من التطبيقات الذكية عبر الهاتف للتسهيل على المواطنين، تنوعت بين تعليمية وصحية إلى جانب خدماتٍ أخرى كدفع الفواتير وإرسال الشكاوى والتواصل مع الوزارات.

وتستعرض "الوطن" أبرز 10 تطبيقات ذكية أطلقتها الحكومة في 2019 على النحو التالي:

1- تطبيق وزارة الداخلية

أطلقت وزارة الداخلية أول تطبيقٍ إخباري خدمي على الهواتف المحمولة الذكية، يتيح من خلاله عددًا من الخدمات الإلكترونية مثل الأحوال المدنية والشكاوى والمرور والمفقودين وتصريحات العمل والمطلوبين أمنيًا والأدلة الجنائية.

ومكّنت الوزارة المواطنين، من خلال التطبيق، الدخول على خدمة الخريطة التفاعلية لمعرفة أماكن الازدحام والكثافات المرورية، وكذا الخدمات الشرطية المنتشرة على الطرق.

2- تطبيق شعاع

واحد من التطبيقات المهمة التي أطلقتها الحكومة، خلال 2019، بعدما تكرت شكاوى الكهرباء وأخطاء قراءات العدادات، فدشَّنت شركة "شعاع للخدمات العامة"، المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء تطبيقا، يُمكن المواطن من تسجيل قراءة عداد الكهرباء؛ لتجنب أخطاء القراءات الخاطئة، وإصدار الاستهلاك الحقيقي والقضاء على شكاوى الفواتير.

ويعتمد التطبيق على السهولة في الاستخدام وسرية البيانات، والكشف على القراءة بصفة منتظمة، إضافة إلى ضمان اعتماد القراءة من واقع صورة العداد الحقيقية؛ لتفادي التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد في موقع الحساب أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

3 - تطبيق معاشي

نظرا لكبر سن أصحاب المعاشات، سعت وزارة التضامن الاجتماعي إلى تقديم خدمة إليهم بطريقة ميسَّرة، فدشنت تطبيقًا إلكترونيًا لهم يشمل خدمات تطبيق معاشي للهواتف الذكية العاملة، وهو أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات خدمات دفع الفواتير، إضافة إلى جميع خدمات البطاقة كالاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب، ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

ومن خلال التطبيق، يتمكن أصحاب المعاشات من الاتصال برقم 19630 للاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد عند نسيان الرقم السري الأصلي، عن طريق الخدمة الصوتية IVR، كما تتيح الخدمة الصوتية للمتصل إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

4- تطبيق NUCA

سعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإطلاق تطبيقٍ إلكتروني بجانب موقعها الإلكتروني، ليكون همزة وصل بين الوزارة والمواطنين والمستثمرين، فدشنت "NUCA" ويضم التطبيق جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة من طروحات للأراضي والوحدات، ومناقصات، ومعلومات لجميع المدن الجديدة.

ويمكن التطبيق المستثمرين بمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة، كما يتيح للمواطنين التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء عن طريق المحادثة الكتابية، والاطلاع على أبرز المعلومات عن المدن الجديدة، وإعلانات المناقصات والمزايدات العلنية، وأوامر التوريدات التي تعلنها هيئة المجتمعات العمرانية.

5- تطبيق بعثة الحج المصرية

لمساعدة الحجاج المصريين بالأراضي السعودية، أطلقت وزارة الصحة أول تطبيق "موبايل أبليكيشن" خاص بالبعثة الطبية المصرية بعنوان "بعثة الحج المصرية"، ومن خلاله يتمكن الحجاج من معرفة الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها البعثة في المملكة.

"طلب الاستغاثة" من أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق للحجاج، حيث يمكن للحاج من خلاله، إرسال استغاثة فورية لغرفة عمليات وطوارئ البعثة الطبية والتي بدورها تحدد مكان صاحب الاستغاثة لتقديم المساعدة له، كما يتضمن عددًا من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها في أثناء موسم الحج؛ للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، بالإضافة إلى دليلٍ بأماكن العيادات الطبية للبعثة في الفنادق بمكة المكرمة والمدينة.

6- تطبيق دليل قومي إرشادي لمرض السكر

ضمن مبادرة "100 مليون صحة" التي أعلنها الرئيس السيسي، دشنت وزارة الصحة تطبيق "دليل قومي إرشادي لمرض السكر"، ويوضح خطوات وتعليمات الأطباء للتعامل مع مرضى السكر والأمراض المختلفة التي قد تصاحبه أو تنتج عنه، ويحدث التطبيق بصفة دورية ليصبح مواكبا للتطورات في بروتوكولات العلاج المختلفة.

ويعرض التطبيق معلومات عن كل أنوع مرض السكر وكيفية اكتشافه وعلاجه، مع مراعاة بعض الأبعاد الجانبية المؤثرة، فضلًا عن خدمة رسائل يتيحها التطبيق للتواصل بين وزارة الصحة والسكان وأطباء مرض السكر، حيث يمكن إرسال كل جديدٍ من الوزارة لحساب الطبيب الذي يستخدم التطبيق.

7- تطبيق في خدمتك

"في خدمتك" واحد من التطبيقات التي أطلقها مجلس الوزراء؛ ليتواصل المواطن مع الحكومة، ويُمكِّن التطبيق المواطن من تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته، إضافة إلى إرسال الاستفسارات المختلفة، التي تُراجع ومن ثم ترسل إلى الجهات المختصة.

ويُعد التطبيق وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن عن طريق إعلام المواطن بالإجراءات المتّخذة تجاه الشكاوى المسجّلة على المنظومة، والرد على الاستفسارات وتوجيه الرسائل والتنويهات المتعلقة بالخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة للمواطنين.

8- تطبيق ادرس في مصر

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس في مصر" والذي يتضمن بيانات كل مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.

ويهدف لتقديم جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، حيث يساعد الطلبة وأولياء الأمور في معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التي يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، ويرتبط التطبيق بنظام التنسيق بمراحله المختلفة، وكذلك الارتباط ببوابة الوافدين، ونظام التقديم والقبول بالجامعات الخاصة، كما أنه يضم العديد من الصور والفيديوهات التوضيحية لشرح عمليات التسجيل والقبول وخطوات التنسيق.

9- تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء

"شكاوى فواتير الكهرباء".. واحد من التطبيقات التي أطلقتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، لمساعدة المواطنين على التواصل مع شركات توزيع الكهرباء بسهولة لحل شكاوى فواتير الكهرباء، حيث يحمل المستهلك صورة فاتورة الكهرباء التي يتضرر منها، وبعدها يجرى التواصل معه عن طريق شركة التوزيع المختصة؛ لدراسة شكواه وإبلاغه بنتيجة الدراسة؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية في المحاسبة على قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

10- تطبيق شارك 2030

تطبيقًا لمبدأ الشفافية في معرفة المواطنين للمشروعات التنموية، أطلقت وزارة التخطيط تطبيق "شارك 2030" للهواتف الذكية، حيث يسمح للمواطن الاطلاع على المشروعات التنموية المنفذة والجاري تنفيذها، وكذا مؤشرات الأداء، كما يوفر نافذة لإرسال المقترحات لدمج المواطن في أهداف التنمية المستدامة بمشاركة جميع أطراف المجتمع.

ويتيح عرض المشروعات التي تلقى تفاعلا وقبولا بشكل كبير من قبل مستخدمي التطبيق، مثل محطة معالجة الصرف الصحي في قرية دناصور بالمنوفية، ومشروع المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.