"التنمية المحلية" توجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ

وجه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، المحافظين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع مديري الأمن للسماح لمتعهدي الخدمة وشركات النظافة وفرق التدخل السريع بالأحياء والمدن للتحرك خلال مواعيد الحظر المعلنة من رئيس مجلس الوزراء، لسرعة رفع التراكمات اليومية من القمامة والمتوقع استمرار زيادتها خلال تلك الفترة، في ظل الإجراءات الشاملة التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتي ستستمر لمدة أسبوعين، حفاظاً على الصحة العامة لكافة المواطنين وسلامتهم وتحسين البيئة المحيطة بهم.

كما وجه، المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وذلك فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للقرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخدتها الحكومة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال شعراوي، إن القرار جاء بناءً على الصور والفيديوهات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بوجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ في العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات.