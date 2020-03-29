"الصحة" تنفى شائعات عزل محافظات بالكامل بسبب كورونا

استنكر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ما يتداوله البعض، من تصريحات غير دقيقة، حول عزل محافظات بالكامل، بسبب أزمة فيروس كورونا، قائلا: "لما تتردد إصابات أثناء التقصي، وتتكرر من مكان واحد، ونعرف إن فيه أكثر من إصابة خرجت من المكان ده، يتم عمل حجر صحي للأسر التي تعيش في هذا المكان، لمدة 14 يومًا".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أنه يجري غلق هذا المكان، من أجل إغلاق الدائرة، "بحيث لو فيه أكثر من إصابة في هذا المكان، لا تنتشر وتخرج خارج هذا الإطار، ويجري عمل حجر صحي للمجموعة الموجودة في المكان، بحيث تكون العدوى على مستوى نطاق ضيق، وألا تصل لعدوى مجتمعية".

وتابع: "لو هي موجودة داخل منطقة أو حي معين في مدينة، بدل ما تبقى في المدينة كلها، اعمل حجر صحي في الحي ده لمدة 14 يوم، اطمئن على المخالطين، ويتم الحجر في منازل الأسر، كل مجموعة في منزلهم، وزارة التضامن الاجتماعي تتولى أنها توصل لهم الاحتياجات المعيشية، ووزارة الداخلية تؤمن ده، والتنمية المحلية والمحافظين ينفذوا التعليمات، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية".

ونفى الأخبار التي انتشرت عن عزل محافظات، "هذا غير صحيح، اللي احنا بنعمله ده معمول في أكثر من مكان، وأكثر من محافظة، ومش أول مرة يتعمل النهاردة، ولو فيه أي حاجة إحنا بنقولها".