عاجل.. ضبط 1816 شخصا اخترقوا حظر التجوال خلال يوم واحد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تطبيق قرار الحظر، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 1816 من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وخلال الحملات ضبط نحو 1816 شخصا مخالفا و78 سيارة مخالفة و51 دراجة نارية مخالفة، و32 مركبة "توك توك" مخالفة و83 محلا عاما مخالف.

جاء ذلك إدراكا للدور الجوهري للمنظومة الأمنية في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة للمواطنين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد؛ لتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين، واستمرارا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية؛ لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لاتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية، وتنفيذ قرار الحظر خلال المواعيد المحددة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.. حفاظاً على الصحة والسلامة العامة للمواطنين.