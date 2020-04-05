عاجل.. سلبية تحليل كورونا لأول مولود لسيدة مصابة بالغردقة

جاءت نتيجة العينة التى أخذت من الطفل الذي ولد صباح اليوم للأم المتعافية والمصابة بفيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجتها سلبية

وأكد دكتور رضا النجار استشارى أمراض النساء والتوليد والذي أجرى العملية والولادة على سلبية الحالة وان الطفل متعافي من فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر نجح طاقم طبى برئاسة دكتور رضا النجار استشارى أمراض النساء والتوليد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في إجراء أول عملية ولادة قيصرية لسيدة متعافية من كورونا مكثت اسبوع بمستشفى اسنا للعزل وتم عمل التحاليل لها وجاءت جميعها سلبية وأجريت العملية بمستشفى الغردقة العام تحت إشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.