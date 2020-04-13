خبير: نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد يصلح لإدارة العالم

قال طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي الدولي، إن مشكلات الاقتصاد العالمي بدأت قبل أزمة كورونا، حيث حدثت تحولات اقتصادية عالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وجاء من يقول إن هذا النظام لا يصلح لإدارة العالم ويجب صياغته.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن معالم هذا النظام بدأت تظهر من الإجراءات الأحادية بخصوص المنظمة العالمية للتجارة والتي تخالف القوانين الدولية، والتي تمنع أي قرار من دولة ضد دولة أو ضد دول، وذلك في إشارة إلى العقوبات الأمريكية على الصين.

وتابع: "عندما نفرض العقوبات أو نرفع الأسعار فإن كل ذلك ممنوع، انتقلنا من العولمة إلى الأمن، ورئيس أمريكا قال بلادي أولا، وهذا يعني أن كل مصالحنا متضاربة".