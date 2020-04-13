طلال أبو غزالة: هجمات كورونا لن تنتهي قبل عام

قال طلال أبو غزالة الخبير الاقتصادي الدولي، إنه عندما ظهرت كورونا كان العالم في وضع صعب، مشيرا إلى أنه ومن المؤسف أن مجلس الأمن الذي كان ينعقد لأصغر غرض، ولم ينعقد حتى الآن بسبب فيروس كورونا، لأنه إذا أصدر قرارا سيواجه بحق الفيتو.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "أحد أسباب وصولنا هذه المرحلة من الوضع الكارثي، هو أن العالم لم يجتمع كأمم متحدة أو منظمة عالمية للصحة أو الاتحاد الأوروبي، حيث أننا متحاربين مع بعضنا، واستطاع كورونا أن يفتك بنا".

وأردف: "هجمات كورونا لن تنتهي في أقل من سنة، ومصانع العلاج لن تتوقف على الدوران، ونحن الآن في أزمة خطيرة ومركبة اقتصاديا وصحيا".