أديب ساخرا عن التزاحم في حارة اليهود: يطلع منه كام حالة كورونا؟

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو من شارع "حارة اليهود" والتي شهدت أمس الإثنين تزاحما كبيرا وتكدس بين المواطنين المقبلين على شراء منتجات شهر رمضان، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث علق عليه ساخرا: "الفيديو ده يطلع منه كام حالة كورنا بتقديركم كده؟ ولا نوزن بره".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "mbc مصر"، أن حارة اليهود ليست سوق عشوائي، والمواطنين ذهبوا لشراء منتجاتهم والتبضع لرمضان، "لا اللي فتح المحلات غلطان ولا الناس اللي راحت تشتري غلطانة، هما معملوش حاجة مخالفة للقانون، وأصحاب المحلات مسموح لهم يفتحوا لحد 7، والناس مسموح لها أنها تشتري طالما خارج مواعيد حظر التجول".

وتابع : "ده بقى لغز يجب نتكلم فيه، الموضوع ده مينفعش، وفيه أسواق زيه ده في الإسكندرية وطنطا وشبرا وإمبابة، الناس لا ترتكب خطأ، يعني نقوله ليه نازل تشتري ولا نقول للراجل ليه فاتح المحل، يجب على الدولة التدخل".