جار الشهيد الحوفي: وحيد على أختين.. "الناس مش عاوزة تمشي من قدام بيته"

قال إسلام كركورة، جار وصديق المقدم محمد الحوفي، شهيد الواجب والوطن في أحداث الأميرية، إنه يعرف الشهيد الراحل منذ مولده، حيث يسكنان متجاورين في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

واستشهد المقدم محمد الحوفي، إثر تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن، ومجموعة إرهابية تحتمي بأحد الأبنية بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، التي انتهت بتصفية جميع عناصر الخلية الإرهابية.

جار الشهيد: مدينة دمنهور في حالة حزن

وأضاف كركورة لـ"الوطن"، أن الشهيد الراحل كان من أفضل من تعامل معهم خلقًا وسلوكًا، خلال سنوات صداقتهم وجيرتهم، لافتًا إلى أنه معروف في المدينة بأكملها، بحسن الخلق وطيبة المعشر.

ونفى جار الشهيد، ما يتداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن للشهيد أخ استشهد منذ عدة أعوام، مؤكدًا أنه كان الولد الوحيد لأبويه، وله شقيقتان فقط، موضحًا أن آخر مرة رآه، كانت منذ فترة طويلة، حيث انتقل الراحل للعيش في القاهرة.

حالة كبيرة من الحزن تكتسي بها شوارع مدينة دمنهور، على الراحل في الوقت الحالي حسب جار الشهيد الراحل، مشيرًا إلى أن الأهالي متجمعين أمام منزله حاليًا، ويرفضون المغادرة قبل وصول الجثمان وتشييع الجنازة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني بالوزارة، عن وجود خلية إرهابية يعتنق عناصرها المفاهيم التكفيرية تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق وجنوب القاهرة كنقطة انطلاق لتنفيذ عمليات إرهابية بالتزامن مع أعياد المسيحيين.

وتابعت، في بيان لها، إنه تم رصد عناصر تلك الخلية والتعامل معها مما أسفر عن مصرع 7 عناصر إرهابية عثر بجوزتهم على 6 بنادق آلية و 4 أسلحة خرطوش وكيمة كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة.

وقالت إن التعامل مع الخلية الإرهابية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد الحوفي بقطاع الأمن الوطني وإصابة ضابط أخر وفردين من قوات الشرطة.

وأوضحت أنه في ذات الإطار تم تحديد أحد مخازن الاسلحة والمتفجرات بمنطقة المطرية والتي كانوا يعتزمون استخدامها في تنفيذ مخططهم الإرهابي وباستهدافهم عثر على 4 بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم تقنين الإجراءات وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.