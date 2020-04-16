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المسلماني يطالب "الأطباء" بمحاسبة بعض أعضائها على تصريحاتهم المغلوطة

الجامعات يجب عليها مراقبة تصريحات أساتذة الجامعات عبر وسائل الإعلام

كتب:

أحمد حامد دياب
04:04 ص | الخميس 16 أبريل 2020
الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

الكاتب الصحفي أحمد المسلماني

انتقد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني ظهور بعض الأطباء وأساتذة الجامعات في وسائل الإعلام وإدلائهم بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة واصفًا ما يقولونه بأنه "هراء".

وطالب المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، نقابة الأطباء بالتصدي لهولاء ومحاسبتهم على التصريحات التي يدلون بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب المسلماني أيضًا من الجامعات مراقبة تصريحات أساتذتها عبر وسائل الإعلام ومحاسبتهم على هذه المعلومات المغلوطة التي صرح بها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هيبة العلم في مصر.