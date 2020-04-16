المسلماني يطالب "الأطباء" بمحاسبة بعض أعضائها على تصريحاتهم المغلوطة

انتقد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني ظهور بعض الأطباء وأساتذة الجامعات في وسائل الإعلام وإدلائهم بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة واصفًا ما يقولونه بأنه "هراء".

وطالب المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، نقابة الأطباء بالتصدي لهولاء ومحاسبتهم على التصريحات التي يدلون بها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وطالب المسلماني أيضًا من الجامعات مراقبة تصريحات أساتذتها عبر وسائل الإعلام ومحاسبتهم على هذه المعلومات المغلوطة التي صرح بها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هيبة العلم في مصر.