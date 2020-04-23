فيديو.. الجيش الليبي يكشف تفاصيل جديدة عن مساعد عشماوي

كشف الجيش الليبي، تفاصيل جديدة، بشأن واقعة القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة، يدعى محمد محمد السيد وهو مساعد هشام عشماوي، يحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في طرابلس ويرجح انتماؤه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، حسبما نشرت قناة "مداد" السعودية.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الإرهابي مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد وعرف باسم محمد السنبختي وتم القبض عليه من قبل الاستخبارات في العاصمة الليبية طرابلس.

وجرى ترحيله إلى مدينة بنغازي وهو مساعد الإرهابي المصري هشام عشماوي، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين وشارك في تفجير كنائس بمصر ولديه شقيقان مسجونان في مصر على ذمة قضايا إرهاب الجيش الليبي كان يترصده ويتابعه منذ سبتمبر 2019، حتى ألقى القبض عليه كما نجح الجيش الليبي في القضاء على 8 مرتزقة سوريين في "القرة بوللي" وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن.