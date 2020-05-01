نقابة الأسنان تطالب بالمساواة مع "البشريين" في مكافأة الامتياز

طالب الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، بزيادة مكافأة أطباء الأسنان الامتياز إلى 2200 جنيه، مؤكدا أحقيتهم في المساواة مع الأطباء البشريين.

وقال بدوي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه طبقا لنص المادة 5 مكرر من القانون رقم 136 لعام 1988 بتعديل قانون مزاولة طب الأسنان، التى تنص على معاملة خريجي كلية طب الأسنان خلال سنة التدريب الإجبارى المعاملة المالية والعينية المقررة لخريجى كليات الطب خلال فترة تدريبهم.

وأوضح أن المادة (3 مكرر) من القانون 154 لعام 2019، نصت على منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية تعادل (80%) من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم"، كما جاء قرار رئيس الجمهورية بتفعيل نص القانون مع احتساب الزيادة التى تمت لبدل المهن الطبية مؤخرا لتصبح مكافأة التدريب 2200 جنيه.

وتابع: "بذلك فإن كل تعديل في المعاملة المادية والعينية لأطباء الامتياز من خريجي كليات الطب يسري مباشرة على أطباء الامتياز من خريجي كليات طب الأسنان بنص المادة (5 مكرر) من القانون 136 لعام 1988، مطالبا باتخاذ ما يلزم نحو قيام جميع كليات الطب بصرف مكافأة أطباء الإمتياز بقيمة تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم، تطبيقا لنص القانون".