غلق منشآت طبية مخالفة في فاقوس

شن مفتشي العلاج الحر بالشرقية، بالاشتراك مع مفتشي صحة البيئة بالإدارة الصحية بفاقوس، حملة مفاجئة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بفاقوس، أسفرت عن ضبط عيادة جراحية تعمل بدون ترخيص، ودون اتباع السياسيات والمعايير الطبية الصحيحة، وتم تحرير 8 محاضر جنح بقسم شرطة فاقوس، لـ8 مخالفات تلوث للبيئة، وإدارة 3 منشآت طبية بدون ترخيص، وفتح غرفة عمليات غير مرخصة، وتم تحريز أدوية ومستلزمات طبية غير مصرح بها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتم التشميع والغلق الإداري لعيادة جراحية خاصة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة من مفتشي العلاج الحر، ومفتشي صحة البيئة، علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.