محافظ الشرقية: استمرار التعاون بين المراكز  يرتقي بالشكل الحضاري

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار التعاون وتضافر جهود بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء في تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة ودهان البلدورات والحواجز الحديدية بالشوارع والميادين ومداخل ومخارج المحافظة، مشدداً على ضرورة التزام العمال بارتداء الكمامات والقفازات الواقية أثناء تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة.

وأشار المحافظ، أن الهدف من مشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء وتعاونهم مع بعضهم البعض لاستكمال أعمال النظافة والتجميل هو للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، تزامنا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار كورونا حفاظا على بيئة صحيه خالية من الفيروسات.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع وواجهات المباني والمنشآت العامة والخدمية، وخاصة في أوقات الحظر من خلال رش الشوارع بسيارات محملة بجهاز (التيفا) المخصص لرش الحشرات الطائرة بالمبيد الحشري المصرح به فضلا عن رش الشوارع والمباني بالمياة مختلطة بالمواد المطهرة، وفقا للنسب المقررة من وزارة الصحة، وذلك في إطار اتخاذ كافة التدابير لحماية المواطنين من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفى هذا الإطار قامت رئاسة مدينة القنايات بمشاركة مركز الزقازيق في تجميل ودهان كوبري عبدالعزيز بمدينة الزقازيق، وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق باستئناف عملية النظافة اليومية بالطريق العام الزقازيق بلبيس، والعكس وجارى استكمال دهانات البلدورات الخاصة بالطريق العام.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق مساء أمس، برفع القمامة ودهان البلدورات بشارع الفالوجة ومن تحت كوبرى أبو عميرة وشارع محمد حسين وشارع المعهد الديني ومزلقان الحسينية والدلتا عبداللطيف، ومدارس بوبسطة والتجنيد وخلف الكنيسة ومحطة المياه.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال النظافة بشوارع مدينة فاقوس والوحدات المحلية القروية والتي تتضمن الشوارع الآتية (صبحي المنيسي - طريق مقابر كفر البلاسي - بورسعيد - الإنتاج - علي مبارك - الترعه الديدامونيه - المجيدي)، ورفع أتربة وسفوحه شارع الإنتاج بالعمال وكوبري البوسطة أمام هندسة الري.

كما تم رفع مخلفات قمامة وهدم مباني باللودر الصغير ومعدات الحمله الميكانيكية منطقة الساحة الشعبية شارع المجلس، وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس باستمرار أعمال التجميل ودهان الأعمدة وري الأشجار بطريق بلبيس العاشر بميدان أبو سمران، وتوسعة وتطوير طريق بلبيس القاهرة العاشر، واستكمال دهان البلدورات بطريق القاهرة الزراعي أمام قرية العدلية ومتابعة أعمال التجميل ورفع السفوحة من جانبي الطريق العام بلبيس الزقازيق، وتم رفع تراكمات القمامة من شارع المحطة، وأمام مدرسة الفردوس ومسجد الطاهر ورحبة المحطة وشارع سعد زغلول وأمام مدرسة أبو بكر الصديق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بدهان مبنى رئاسة مركز ديرب نجم بالإضافة إلى أعمال دهانات بلدورات شوارع المدينة ليلا أثناء الحظر.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بنظافة الشوارع الرئيسية بالمدينة –منطقة سوارس – الكنيسة – المدارس وبالوحدة المحلية بمنشأة رضوان المداخل الرئيسية للقرية ووحدة أولاد موسى: نظافة أمام المصالح الحكومية وشوارع القرية ووحدة الرحمانية: بقرى وعزب أبوهنداوى وعرب الشيخ يوسف وكركور وبشير ووحدة الحصوة: نظافة طريق الحصوة الرئيسي وطريق نزلة العارين ووحدة بنى عياض: طريق قرية سنتريس ووحدة طوخ: حي عزبة أولاد أحمد والشوارع الرئيسية ووحدة هربيط: داخل ومخارج قرية هربيط وطريق بحر مويس والقرى المجاورة ومن أمام المصالح الحكومية بالقرية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمتابعة أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة في الفترة المسائية ورش الوحدة المحلية بنبتيت، والوحدة المحلية بالمنير للقضاء على الباعوض والحشرات الضارة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بأعمال النظافة شملت مناطق (بين القصرين، حي المغازي، مقلب الحاجة، شارع سعد زغلول، شارع الجلاء، وسط البلد، مدخل بني أيوب والشيخ جبيل بنطاق الوحدة المحلية بالأسدية، كما تم دهان البلدورات بطول الطريق بشارع عمرو بن العاص، وقامت الوحدة المحلية بالصوه بعمل صيانة كاملة لأعمدة الأنارة بالطريق الرئيسي، وقامت الوحدة المحلية بالحلمية بأعمال التشجير وري الأشجار بنطاق الوحدة المحلية بالحلمية.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة نظافة في الأماكن الأتية (حي 6 أكتوبر ببندر مدينة الحسينية / عزبة التل ببندر مدينة الحسينية / شارع خليج الرمل ببندر مدينة الحسينية شارع بورسعيد ببندر مدينة الحسينية).

وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية وصان الحجر بأعمال النظافة اليومية وقص الأشجار ورفع تراكم القمامة بالشوارع لتوفير بيئة صحية.