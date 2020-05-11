ارتفاع مصابي كورونا بـ"الزقازيق الجامعي" لـ12.. وتسجيل حالتي وفاة

أعلن عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، تسجيل حالة وفاة جديدة من العاملين بالجامعة إثر إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى ارتفاع عدد الحالات التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس إلى 12 حالة إصابة من فريق التمريض والعاملين بالجامعة.

وتقدمت جامعة الزقازيق برئاسة عثمان شعلان بخالص العزاء والمواساة لوفاة السيدة المصابة بفيروس كورونا المستجد "ص.ع.ع" من العاملين بالجامعة، والتي تبلغ من العمر 56 عاما، وتعاني من أمراض مزمنة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأكد شعلان استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل بالجامعة، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم طبقاً لبروتوكولات العلاج وإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابية إصابتها بالفيروس جرى اكتشافها من خلال تنفيذ إجراءات الحصر والعزل لجميع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لهم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه جارٍ اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة والموصي بها من منظمة الصحة العالمية؛ للتصدي لانتشار العدوى بفيروس كورونا؛ لحماية الأطقم الطبية وفريق التمريض وجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية من خطر الإصابة بالفيروس، من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بالمستشفيات وتوفير مستلزمات الوقاية الضرورية، فضلا عن عزل المخالطين للحالات المصابة ومتابعتهم.