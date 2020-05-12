إحلال شبكة الجهد المنخفض في"أبشواي" بـ1.25 مليون جنيه

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء.

ولفت إلى أن ذلك يأتي لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

وفي نطاق محافظة الفيوم والتي يبلغ عدد المشتركين بها 71032 ألف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

تم الانتهاء من تنفيذ انشاء دائرتين دخول بلوحة توزيع الشيخ حسن بمدينة الفيوم بتكلفة استثمارية بلغت 7.906 مليون جنيه.

تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز أبشواي بتكلفة استثمارية بلغت 1.25 مليون جنيه حيث تم إحلال 86.6 كم موصلات جهد منخفض و50 عامود جهد منخفض.

تم الانتهاء من غحلال شبكة الجهد المنخفض بمركز الفيوم شرق بتكلفة استثمارية بلغت 1.015 مليون جنيه حيث تم إحلال 68 كم موصلات جهد منخفض و50 عامود جهد منخفض.

وحول محاضر الضبطية القضائية تم تحرير 614 محضرا بإجمالي كميه بلغت 366 ألفا و398 ك.و.س بإجمالي مليون و206 آلاف و46 جنيها خلال شهر مارس.

وحول العدادات مسبقة الدفع، تم تركيب 23 ألفا و935 عداد خلال الفتره من 1/7/2019 حتى 31/1/2020.

ومن المستهدف تنفيذ 13 عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة للعام المالي 2019/2020 بالمحافظة بـ3 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100% .

وحول موقف السداد الإلكتروني لشركة مصر الوسطى عن شهر مارس، ففيما يتعلق بشحن الكروت من منافذ الدفع الإلكتروني فقد سدد 597 ألفا و366 عميلا 68.381 مليون جنيه.

وحول سداد الفواتير غلكترونياً، سدد 3029 عميلا 729.68 ألف جنيه.