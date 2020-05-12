عضو بـ"الأطباء": ما فعله عجينة شو إعلامي لاقتراب الانتخابات البرلمانية

هاجم الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إلهامى عجينة عضو مجلس النواب، قائلا إنّه "يعرف جيدا أنّ الانتخابات على الأبواب، لذلك فعل فعلته واقتحم المستشفى وصوّر كل ما وجده داخلها، ولم يرسل هذا التصوير لوزارة الصحة بل أرسله لمكتبه الإعلامي ليكسب أصوات والشو الإعلامي".

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أنّ الوضع في مستشفى شربين مثل باقي المستشفيات في مصر، وقلة الأطباء لأن هناك مجموعة من الأطباء موزعين على مستشفيات العزل بسبب جائحة كورونا.

ورفض مجلس نقابة أطباء مصر، ما وصفه بـ"اقتحام عضو مجلس النواب إلهامي عجينة مستشفى شربين في محافظة الدقهلية، بصحبة حاشية أحضرها معه لزوم الدعاية الانتخابية".

وأشار مجلس النقابة العامة للأطباء، في بيان صادر عنه، إلى أنّه بالتنسيق مع نقابة أطباء الدقهلية، سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد النائب، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس النواب، مضيفا: "كل الدعم للأطباء ضد كل أشكال التعسف".

وأضاف المجلس: "النائب تعدى لفظيا على الفريق الطبي وأرهبهم وحرض ضدهم مع سبق الإصرار، كما تعدى على حرمة المرضى وصوّر الملفات الطبية، فضلا عن تكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا".

وأكمل: "نشر المذكور فيديو لذلك على صفحته، ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء والتحريض ضدهم".

وقدّم مجلس النقابة العامة للأطباء، التحية للأطباء لإصرارهم على الحفاظ على كرامتهم وكرامة مرضاهم، وخصوصيتهم التي انتهكها النائب، على حد تعبير المجلس.

وأعلنت إدارة مستشفى شربين في بيان لها، أنّ النائب إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، وبطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض".