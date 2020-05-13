هل يساعد فصل الصيف في الحد من انتشار كورونا؟.. أطباء يجيبون

مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يعتقد الكثيرون، أن ذلك يمكنه أن يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد أو الحد من انتشاره.

الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الفيروسات، قال إن خلال شهر يناير الماضي، خرجت توقعات بانتهاء فيروس كورونا، خلال فترة الصيف، موضحا أن هذه التوقعات كانت بناء على التجارب السابقة خلال انتشار فيروس السارس عام 2002، حيث ساهمت درجات الحرارة المرتفعة في الحد من انتشاره، كذلك درجات الحرارة المرتفعة ساهمت بشكل كبير في القضاء على فيروس "ميرس" في عام 2013.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن التجارب الإكلينيكة في عدة دول أثبتت أن فيروس كورونا يمكنه العيش في درجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، وأن يموت في درجة حرارة 90 درجة مئوية، مشيرا إلى أن هذه التجارب أثبتت أنه لا صحة لموت فيروس كورونا في درجات الحرارة المرتفعة، والدليل على ذلك انتشاره بكثرة في عدة دول أفريقية تمتاز بالمناخ شديد الحرارة.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة يجب الاهتمام بشدة بالإجراءات الوقائية، وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكنها الحد من انتشار الفيروس، والتطهير المستمر.

من جانبه قال الدكتور أحمد السنوسي، إنه لا صحة لأن درجات الحرارة لها تأثير على فيروس كورونا، موضحا أن الفيروس انتشر في عدة دول تمتاز بالمناخ الحار، وشكلت الإصابات المؤكدة بها أعدادا مرتفعة.

وأضاف السنوسي لـ"الوطن"، أن تأثير درجة الحرارة على الفيروس كان احتمالا منذ بداية انتشار الفيروس، إلا أن التجربة العملية أثبتت أنه لا يمكن لدرجة حرارة الغلاف الجوي الحد من انتشاره.