خسائر بعشرات الملايين.. القصة الكاملة لحريق مصنع الإسفنج بالعبور

شهدت مدينة العبور، نشوب حريق هائل بمصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية، مما أسفر عن احتراقه وانهياره بالكامل وقدرت الخسائر المبدئية للحادث بعشرات الملايين دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وكشف ملابساته وأسبابه وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع واستدعاء أصحابه للسؤال وطلب تحريات المباحث.

بدأ الحريق بنشوب النيران في أحد أجزاء المصنع وتم الدفع في البداية بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه تم زيادتها إلى 14 من القاهرة والجيزة والقوات المسلحة، ومع استمرار جهود الإطفاء بلغت السيارات لـ30 عربة إطفاء، نجحت في السيطرة على الحريق كما تم الدفع بـ4 لودر من جهاز المدينة لرفع آثار الحادث و4 سيارات إسعاف.

انتقل لمكان الحادث اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية وقيادات القوات المسلحة للإشراف على عمليات الإطفاء وكلف المحافظ بتشكيل لجنة لفحص الحادث وتراخيص المصنع.

كانت أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق عقب الدفع بـ30 سيارة إطفاء من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة.

بداية الوقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور .

انتقل المقدم أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية وتبين أن الحريق بمصنع إسفنج إسكان الشباب منطقة "ب،ج" بالمدينة.