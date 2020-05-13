30 مليون جنيه خسائر مبدئية لحريق مصنع الإسفنج بالعبور

أمرت نيابة العبور بإشراف المستشار على حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية اليوم، بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق الذي شب في مصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بحي الشباب واستمر لمدة 5 ساعات وتم السيطرة عليه بعد الدفع بـ30 سيارة إطفاء من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة وتحديد ملابساته حيث رجحت المعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان كما أمرت النيابة بالاستعلام عن مدى توافر اشتراطات الأمن الصناعي من عدمه وعما إذا كان المصنع مرخص من عدمه وتشكيل لجنة لتحديد الخسائر التي تخطت مبدئيا الـ30 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المصنع يقع على مساحة 1500 ممتر مربع ملك شقيقان هما محمد جمال، مصطفى جمال، وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربي.

وبدأت الأجهزة المعنية بجهاز العبور اليوم، في إزالة أنقاض مبنى الصنع المنهار جراء الحريق بعد أن أتت النيران على كل محتوياته عقب انتهاء عمليات التبريد للحريق دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

كانت الأجهزة الأمنية وغرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت إخطارا من المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة باندلاع حريق هائل في أحد المصانع الخاصة بصناعة المراتب الإسفنجية المقام على مساحة 1500 متر مربع العبور بمنطقة بلوك "27012 " قطعة ٨، ٩، ١٠ بحي الشباب التابع لمدينة العبور.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون خسائر بشرية بعد الدفع بـ30 سيارة إطفاء من القليوبية والقاهرة والجيزة بينها 3 سيارات سائل رغوي من القوات المسلحة و4 سيارات إسعاف و4 لوادر تابعة لجهاز العبور.

المحافظ: تشكيل لجنة لمراجعة كافة الاحتياطيات الخاصة باشتراطات الأمن الصناعي

انتقل على الفور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية واللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية واللواء أحمد عشماوي مدير الحماية المدنية والعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة إلى موقع الحادث.

وكلف المحافظ، المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة لمراجعة كافة الاحتياطيات الخاصة باشتراطات الأمن الصناعي.