غرامة تصل لـ5 آلاف جنيه.. عقوبة عدم ارتداء السائقين للكمامة بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تحصيل غرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه من السائقين المخالفين للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا مثل ارتداء الكمامة وتعقيم السيارات.

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 5770 لسنة 2020 م، بإلزام مدير عام الإدارة العامة للمواقف والإدارات التابعه له ورئيسي جهازي مدينتي الصالحية الجديدة والعاشر من رمضان ورئيس شركة شرق الدلتا للنقل والسياحه بالشرقية ومشروع السرفيس بنطاق المحافظة، بوضع لوحات إرشادية بالمواقف بنطاق المحافظة لتوعية المواطنين والتأكيد على أصحاب السيارات بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات.

وأضاف يأتي ذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء كل فيما يخصه بتنفيذ القرار بالتنسيق مع مأموري المراكز وأقسام الشرطة.