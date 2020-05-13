عمرها شهرين.. تعافي أصغر طفلة بمستشفى قها للعزل من كورونا

أعلنت مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا، تعافي أصغر طفلة محتجزة لديها، وعمرها شهرين، من الفيروس المستجد.

وخرجت الرضيعة "ماسة"، اليوم، بصحبة شقيقتها ميرال ووالدتهما وجدتهما من المدينة الشبابية بسرس الليان، بعد إنهاء فترة العلاج التي بدأت في قها.

وحُجزت الأسرة فى مستشفى قها للحجر الصحي، وتلقت العلاج والرعاية اللازمة، حتى تعافت الأم ولكنها أصرت على الاستمرار مع بنتيها حتى تماثلتا للشفاء التام، وتم تحويلهن للمدينة الشبابية بسرس الليان، لمتابعة حالتهن.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى، ورئيس الفريق الطبي الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 167 شخصًا بعد خروج 10 حالات اليوم.