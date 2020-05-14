الموظفون والمواطنون بالكمامات ولجان للتفتيش بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز و المدن والأحياء بالتنبيه على العاملين بالمصالح الحكومية بارتداء الكمامات والقفازات الواقية وعدم السماح بدخول المواطنين للحصول على الخدمات إلا بعد ارتدائهم للكمامات للحفاظ على صحة و سلامة الجميع.

وأكد في تصريحات صحفية له، اليوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل أقصى جهد ممكن من الجميع وزياده الوعي والإدراك للمواطن والتزامه بتنفيذ إجراءات الحماية لمحاصرة الفيروس والخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار إلى نزول عدد من لجان المتابعة للتفتيش على كافة المصالح الحكومية للتأكد من إلتزام العاملين بوسائل الحماية الشخصية وعمل تقرير يومي بعدد المصالح الحكومية المخالفه للقرار والأخرى المستجيبة.