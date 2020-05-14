لأول مرة.. إجراء جراحة لشق حنجري لطفلة بعمر عام بمستشفى القنايات

أجرى مستشفي القنايات المركزى، بالتنسيق مع أساتذة من مستشفي جامعة الزقازيق، عملية جراحية عاجلة لشق حنجري، لطفله تبلغ من العمر عام واحد.والتي تعد الأولي من نوعها بالمستشفى.

وتتلقى الطفلة الخدمة الطبية بوحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفى، وتم إجراء العملية بنجاح، وهي الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالعناية المركزة بالمستشفى، تحت إشراف د. ناصر الشافعي مدير المستشفى.

وقد وجه الدكتور هشام مسعود بالتنبيه على الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بإرتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدماً الشكر لجميع الفريق الطبي، والقائمين على العمل من مستشفي الجامعة، ومستشفى القنايات على المجهود المبذول لصالح المرضى بالمحافظة.