بريد الوطن.. اترفضت!

اترفضت

وكنت حِلم

يا بطل كان جوه فيلم

كل الشخصيات خانوه

اتضربت

بطلقة غدر

فجأة خيط العُمر كَرّ

عمرهم ماهيقدروا تانى يجيبوه

انت صدق ف كدبهم

نقطة بيضة ف عُمرهم

السنين تثبت لهم..

طيبة عنيك

كل ما الأيام تمُرّ

طَعم صبّارك يمُرّ

واللى كنت بتحلمه

السنين حسدوك عليه

اتعاملت

بقلب أبّ

كل ذنبه.. إنه حَبّ

كل ما تزيد مسكتُه

بِيهوون عليهم

زى ما يكون الأمان

كل حلم وفَرْح كان

هما خانوا وهو كان

لعبة ف إيديهم

محمد خميس الحاوى

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