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محمود مسلم

بريد الوطن.. اترفضت!

كتب:

بريد الوطن
10:00 ص | الجمعة 15 مايو 2020
بريد الوطن

بريد الوطن

اترفضت

وكنت حِلم

يا بطل كان جوه فيلم

كل الشخصيات خانوه

اتضربت

بطلقة غدر

فجأة خيط العُمر كَرّ

عمرهم ماهيقدروا تانى يجيبوه

انت صدق ف كدبهم

نقطة بيضة ف عُمرهم

السنين تثبت لهم..

طيبة عنيك

كل ما الأيام تمُرّ

طَعم صبّارك يمُرّ

واللى كنت بتحلمه

السنين حسدوك عليه

اتعاملت

بقلب أبّ

كل ذنبه.. إنه حَبّ

كل ما تزيد مسكتُه

بِيهوون عليهم

زى ما يكون الأمان

كل حلم وفَرْح كان

هما خانوا وهو كان

لعبة ف إيديهم

                                            محمد خميس الحاوى

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