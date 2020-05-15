الحلقة 21 من مسلسل البرنس.. رضوان يكتشف ضياع ابنته بعد خروجه من السجن

انتهت أحداث حلقة أمس من مسلسل البرنس المذاع على قناة DMC، بخروج رضوان من السجن بعد انقضاء مدة عقوبته، وسط توقعات بأن يبدأ بالانتقام من أشقائه في الحلقات القادمة.

ملخص حلقة 21 من مسلسل البرنس

بدأت أحداث الحلقة 21 من مسلسل البرنس، بعد خروج رضوان "محمد رمضان" من السجن وذهابه إلى الحارة، واستقبال الأهالي بالزغاريد والطبل البلدي، لكنه شعر بالغضب عندما رأى العمارة التي بنيت مكان منزل والده.

انتقل المشهد إلى معرض السيارات الذي يملكه فتحي "أحمد زاهر" بعد أن أصبح إخوته أثرياء بشدة، ويمتلكون سيارات فارهة.

أما علا "نور اللبنانية" فقد أصبحت مديرة للفندق، واستطاعت أن تجعل الأمور هادئة بين الموظفين، كما جاءت شيماء "دنيا عبدالعزيز" إلى الفندق بعد أن رزقت بأول أطفالها مع زوجها رجل الأعمال "أيمن عزب".

وذهب رضوان إلى والدة علا "صفاء الطوخي"، ليسألها عن ابنته، مؤكدًا أنه يعلم بحدوث خطب ما، فكشفت عما فعله إخوته، فذهب إلى موقف السيارات للبحث عنها، وسأل الناس هناك فقالوا إنهم لا يعلمون شيئا عنها، وكان "الأسطى محمود" الذي عثر على ابنة "رضوان" وتولى تربيتها، جالسا مع الناس الذين سألهم "رضوان".

وذهب الأسطى محمود وأخبر زوجته بما حدث، لكنهما اعتبرا أن مريم أصبحت ابنتهما، ولا يريد أن يفرط فيها، لكنه يشعر بتأنيب الضمير بسبب لهفة والده على رؤيتها.

موعد عرض مسلسل البرنس

تمتلك قناة "DMC"، الحق الحصري لعرض مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، وتعرض الحلقات في تمام الساعة 7:55 بعد الإفطار، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2:00 بعد منتصف الليل قبل السحور مباشرة.

مسلسل البرنس من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.