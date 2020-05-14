أحلى خروج من السجن.. رمضان ينشر فيديو تفاعل المشاهدين مع "البرنس"

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو يُظهر رد فعل بعض المواطنين من مشاهدي مسلسله "البرنس"، الذي يُعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي على شاشة "DMC"، على خروج رضوان البرنس من السجن، والذي يُجسد شخصيته الفنان محمد رمضان.

وأظهر الفيديو، مدى الفرحة العارمة التي انتابت المشاهدين لحظة سجود رضوان البرنس على الأرض بعد الإفراج عنه، فتضمن الفيديو، مشاهد لعدد من الشباب، يصفقون، هاتفين "رضوان طلع وعرش ربنا ما هيسيبك يا فتحي"، حيث يُجسد الفنان أحمد زاهر شخصية "فتحي" بالمسلسل.

فيما أظهر الفيديو السعادة على وجوه الأطفال المتابعين للمسلسل، فقام أحد الأطفال بالتنطيط فرحًا على سريرة احتفالًا بخروج رضوان البرنس من محبسه، واحتفالات عديدة من الشباب الذين يشاهدون المسلسل على التلفزيون بشكل جماعي، وكذلك احتفالات الأسر مجتمعة، خلال مشاهدتها حلقات المسلسل.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجيي.